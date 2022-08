Garavaglia agli albergatori, altri 300 milioni di credito d’imposta (Di martedì 2 agosto 2022) ROMA – “Il Pnrr mette a disposizione del settore turistico 2,4 miliardi: l’1% di tutte le risorse previste per l’Italia. Un po’ poco visto che il settore rappresenta il 13% del pil; e sta trainando la ripresa di quest’anno, come certificato dal Fondo monetario internazionale. Lo dice il ministro del Turismo Massimo Garavaglia che, in due distinti webinair, ha incontrato le associazioni di categoria del settore alberghiero. “Per queste ragioni – prosegue – sono più volte intervenuto con il ministro dell’Economia Daniele Franco per orientare sul Pnrr Turismo risorse che altrimenti non verrebbero utilizzate da altre amministrazioni. Un caso su tutti: il credito d’imposta per l’ammodernamento delle strutture ricettive aveva un fondo da 600 milioni, poi alzato a 700, a fronte di richieste ... Leggi su lopinionista (Di martedì 2 agosto 2022) ROMA – “Il Pnrr mette a disposizione del settore turistico 2,4 miliardi: l’1% di tutte le risorse previste per l’Italia. Un po’ poco visto che il settore rappresenta il 13% del pil; e sta trainando la ripresa di quest’anno, come certificato dal Fondo monetario internazionale. Lo dice il ministro del Turismo Massimoche, in due distinti webinair, ha incontrato le associazioni di categoria del settore alberghiero. “Per queste ragioni – prosegue – sono più volte intervenuto con il ministro dell’Economia Daniele Franco per orientare sul Pnrr Turismo risorse chementi non verrebbero utilizzate da altre amministrazioni. Un caso su tutti: ilper l’ammodernamento delle strutture ricettive aveva un fondo da 600, poi alzato a 700, a fronte di richieste ...

