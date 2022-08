Gallipoli | ancora una rissa all’alba fra giovanissimi turisti | tre feriti Ieri in sette si erano fronteggiati usando anche mestoli e tavoli

(Di martedì 2 agosto 2022)fuori dalla discoteca: sono 3 i ragazzi rimastiquesta mattina dopo una violenta lite scattata nei pressi di una nota discoteca a Baia Verde. Si tratta del secondo episodio a distanza di poche ore dopo quello avvenutonello stesso locale. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta sul posto per gli accertamenti, un gruppo di giovani romani tra cui un minorenne, si sarebbe scontrato con un gruppo di ragazzi campani. La lite, scoppiata per futili motivi è ben presto sfociata in, e i giovani campani avrebbero tirato fuori bastoni e spranghe di ferro. Tre i ragazzi romani rimastie trasportati in ospedale. Sono in corso le attività investigative da parte degli agenti del Commissariato per risalire al gruppo dei campani e per ulteriori ...

