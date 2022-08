“Galliani lascia, decisione presa”: l’amministratore delegato dà l’addio (Di martedì 2 agosto 2022) La notizia arriva a sorpresa, decisione netta che sembra dividere le strade tra Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Il Monza di Berlusconi e Galliani sta viaggiando fortissimo. Almeno per ciò che concerne il calciomercato, dal momento che di calcio giocato vero dovremo pazientare ancora una manciata di giorni. Le amichevoli, sappiamo, lasciano il tempo che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 2 agosto 2022) La notizia arriva a sornetta che sembra dividere le strade tra Silvio Berlusconi e Adriano. Il Monza di Berlusconi esta viaggiando fortissimo. Almeno per ciò che concerne il calciomercato, dal momento che di calcio giocato vero dovremo pazientare ancora una manciata di giorni. Le amichevoli, sappiamo,no il tempo che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

nunzia83712465 : RT @baffi_francesco: Come mai Galliani non lascia Forza Italia? - oceanerazzurro : RT @baffi_francesco: Come mai Galliani non lascia Forza Italia? - reginafiordelis : RT @baffi_francesco: Come mai Galliani non lascia Forza Italia? - NikSovversivo : RT @baffi_francesco: Come mai Galliani non lascia Forza Italia? - LalliVincenzo : RT @baffi_francesco: Come mai Galliani non lascia Forza Italia? -