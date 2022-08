Galleria Umberto I di Napoli, Confesercenti tra i firmatari dell’intesa per la riqualificazione (Di martedì 2 agosto 2022) Confesercenti Campania è uno dei firmatari del verbale di intesa per la predisposizione di interventi mirati alla riqualificazione urbana della Galleria Umberto I di Napoli. Tale intesa si inserisce nel quadro delle iniziative oggetto dell’Accordo per la promozione e l’attuazione di un sistema di sicurezza partecipata ed integrata per lo sviluppo della Città di Napoli sottoscritto il 19 gennaio 2022 che all’art. 5 prevede l’individuazione e regolamentazione di aree urbane da sottoporre a particolare tutela e misure di prevenzione e la realizzazione di forme di partecipazione e di eventuale coinvolgimento da parte di soggetti privati, in conformità alla disciplina vigente, da attuare previa sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa con i soggetti ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 agosto 2022)Campania è uno deidel verbale di intesa per la predisposizione di interventi mirati allaurbana dellaI di. Tale intesa si inserisce nel quadro delle iniziative oggetto dell’Accordo per la promozione e l’attuazione di un sistema di sicurezza partecipata ed integrata per lo sviluppo della Città disottoscritto il 19 gennaio 2022 che all’art. 5 prevede l’individuazione e regolamentazione di aree urbane da sottoporre a particolare tutela e misure di prevenzione e la realizzazione di forme di partecipazione e di eventuale coinvolgimento da parte di soggetti privati, in conformità alla disciplina vigente, da attuare previa sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa con i soggetti ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Confesercenti Napoli e Campania, c'è la firma sul verbale di intesa per il rilancio della Galleria Umberto https… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Confesercenti Napoli e Campania, c'è la firma sul verbale di intesa per il rilancio della Galleria Umberto https… - susydigennaro : RT @napolimagazine: NEWS - Confesercenti Napoli e Campania, c'è la firma sul verbale di intesa per il rilancio della Galleria Umberto https… - napolimagazine : NEWS - Confesercenti Napoli e Campania, c'è la firma sul verbale di intesa per il rilancio della Galleria Umberto - apetrazzuolo : NEWS - Confesercenti Napoli e Campania, c'è la firma sul verbale di intesa per il rilancio della Galleria Umberto -