Francesco Chiofalo contro Beatrice Valli | “Non sa neanche di che ca**o sta parlando”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 2 agosto 2022) Solo ierisu Instagram si lamentava di come secondo lei il reddito di cittadinanza avrebbe disincentivato la gente dal voler lavorare, e sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer di successo, sono piovute critiche a non finire. Tra le varie critiche, una delle più feroci è stata quella di, che poco fa ha commentato così l’uscita della neo moglie di Marco Fantini. Uomini e Donne, Fabio Colloricchio diventa papà: il commento della ex Nicole Mazzocato Fabio e Nicole si sono conosciuti e fidanzati nel programma e sono stati insieme per diversi anni prima della rottura definitiva Strae ...