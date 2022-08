Frana sul Cervino, evacuati gli ultimi alpinisti. Il sindaco valuta nuova stretta contro il rischio crolli per siccità (Di martedì 2 agosto 2022) «Sicuramente ci sarà un qualcosa, stiamo definendo come». Dopo la Frana sulla Testa del Leone di questo pomeriggio (a 3.715 metri), Jean Antoine Maquignaz, sindaco di Valtournenche ai piedi del Cervino, ha detto ad Ansa sta valutando quali misure adottare per evitare di mettere in pericolo altri alpinisti. Nel tardo pomeriggio del 2 agosto, alcune pietre sono rotolate giù attraversando la linea di salita della via normale italiana, il percorso che porta alla vetta del monte valdostano. Una zona considerata a rischio al punto che dal 20 luglio le guide alpine non accompagnano più i loro clienti a causa della forte siccità. Ma che, tuttavia, rimane meta per alpinisti. Cinque di questi stavano affrontando nelle scorse ore la discesa dal bivacco Capanna ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022) «Sicuramente ci sarà un qualcosa, stiamo definendo come». Dopo lasulla Testa del Leone di questo pomeriggio (a 3.715 metri), Jean Antoine Maquignaz,di Valtournenche ai piedi del, ha detto ad Ansa stando quali misure adottare per evitare di mettere in pericolo altri. Nel tardo pomeriggio del 2 agosto, alcune pietre sono rotolate giù attraversando la linea di salita della via normale italiana, il percorso che porta alla vetta del monte valdostano. Una zona considerata aal punto che dal 20 luglio le guide alpine non accompagnano più i loro clienti a causa della forte. Ma che, tuttavia, rimane meta per. Cinque di questi stavano affrontando nelle scorse ore la discesa dal bivacco Capanna ...

