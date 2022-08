FOTO: Toni Storm posa nuda per una rivista di fitness (Di martedì 2 agosto 2022) Toni Storm non è ancora riuscita a conquistare una cintura malgrado le occasioni avute in AEW. Quello che però è certamente riuscita a conquistare è il cuore degli appassionati di wrestling, che ha catturato grazie al suo enorme talento ed alla sua naturale bellezza. Proprio in virtù di quest’ultima dote la wrestler australiana è stata selezionata come cover girl per l’edizione di agosto del magazin fitness Gurls che in passato ha ospitato un’altra famosa wrestler come Chelsea Green. FOTO 1 FOTO 2 Leggi su zonawrestling (Di martedì 2 agosto 2022)non è ancora riuscita a conquistare una cintura malgrado le occasioni avute in AEW. Quello che però è certamente riuscita a conquistare è il cuore degli appassionati di wrestling, che ha catturato grazie al suo enorme talento ed alla sua naturale bellezza. Proprio in virtù di quest’ultima dote la wrestler australiana è stata selezionata come cover girl per l’edizione di agosto del magazinGurls che in passato ha ospitato un’altra famosa wrestler come Chelsea Green.

