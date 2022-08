Foto dei Samsung Galaxy S23 senza eguali con sensore da 200 MP, i dettagli (Di martedì 2 agosto 2022) I Samsung Galaxy S23 si apprestano a diventare degli strumenti di Fotografia eccellenti grazie all’introduzione del sensore da 200 MP. Alcune fonti autorevoli come SamMobile non hanno più dubbi sul futuro che ci attende per la serie top di gamma del prossimo anno, grazie anche alle prime informazioni relative al sensore ISOCELL HP2, in dotazione dei prossimi telefoni. Il salto di qualità La serie top di gamma Samsung Galaxy ha sempre usufruito di Fotocamere ad altissima risoluzione. Basti pensare ai Galaxy S20 Ultra , Galaxy S21 Ultra e Galaxy S22 Ultra per i quali è stata utilizzata una Fotocamera principale da 108 MP. Ora si punta ad una risoluzione ancora più elevata, ossia ... Leggi su optimagazine (Di martedì 2 agosto 2022) IS23 si apprestano a diventare degli strumenti digrafia eccellenti grazie all’introduzione delda 200 MP. Alcune fonti autorevoli come SamMobile non hanno più dubbi sul futuro che ci attende per la serie top di gamma del prossimo anno, grazie anche alle prime informazioni relative alISOCELL HP2, in dotazione dei prossimi telefoni. Il salto di qualità La serie top di gammaha sempre usufruito dicamere ad altissima risoluzione. Basti pensare aiS20 Ultra ,S21 Ultra eS22 Ultra per i quali è stata utilizzata unacamera principale da 108 MP. Ora si punta ad una risoluzione ancora più elevata, ossia ...

