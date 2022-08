Forza Italia Sanno, Grazia D’Agostino nuova coordinatrice per Val Fortore e Tammaro (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Grazia D’Agostino, di San Marco dei Cavoti, è stata nominata Coordinatore di Forza Italia per i Comuni Val Fortore e Tammaro. La nomina è sopraggiunta a seguito di un incontro svoltosi in mattinata presso la sede provinciale del partito. “La dirigenza provinciale riconosce all’amica Grazia D’Agostino qualità umane e sociali che le consentiranno di interpretare al meglio l’incarico affidatole – dichiara il Vice Coordinatore regionale e Commissario provinciale Francesco Maria Rubano – Cureremo con forte attenzione il comprensorio che comprende le aree del Fortore e del Tammaro, avvalendoci dell’impegno dei coordinatori, da indicare a breve in ogni realtà comunale. Siamo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –, di San Marco dei Cavoti, è stata nominata Coordinatore diper i Comuni Val. La nomina è sopraggiunta a seguito di un incontro svoltosi in mattinata presso la sede provinciale del partito. “La dirigenza provinciale riconosce all’amicaqualità umane e sociali che le consentiranno di interpretare al meglio l’incarico affidatole – dichiara il Vice Coordinatore regionale e Commissario provinciale Francesco Maria Rubano – Cureremo con forte attenzione il comprensorio che comprende le aree dele del, avvalendoci dell’impegno dei coordinatori, da indicare a breve in ogni realtà comunale. Siamo ...

