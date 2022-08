Formazioni ufficiali Benfica-Midtjylland | terzo turno preliminare Champions League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 2 agosto 2022) Ledi, sfida valida come andata deldella. Sfida inedita tra queste due, con i portoghesi che partono con i favori del pronostico dopo una preparazione convincente; i danesi, però, hanno decisamente più minuti nelle gambe, avendo già iniziato il proprio campionato e avendo anche già superato il precedentedi qualificazione eliminando l’AEK Larnaca solo ai rigori. Chi avrà la meglio? L’appuntamento è fissato alle ore 21:00 di martedì 2 agosto; di seguito, invece, le scelte dei due allenatori.: in attesa: in ...