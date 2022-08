Foggia | “Ho buone sensazioni | il nuovo Benevento punta su giovani motivati”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– La nuova stagione è alle porte. Lunedì ildebutterà in coppa Italia contro il Genoa al Ferraris per provare a invertire il trend delle ultime amichevoli svolte in ritiro. Il direttore sportivo Pasqualeha detto la sua in un’intervista ai microfoni di Gianlucadimarzio.com: Progetto triennale – “Sarà uninizio per noi, un progetto triennale che ci consentirà di toglierci delle belle soddisfazioni. Con il presidente vogliamo allestire un2.0ndo a costruire una base solida, duratura, grazie a tanti. Con Caserta siamo in piena sintonia, il suo è un calcio moderno”. Mercato – “Il mercato è ancora lungo, al momento la rosa è completa in ogni reparto ma sicuramente qualora riuscissimo a ...