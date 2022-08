FlyingNikka al debutto alla Maxi Yacht Rolex Cup di Porto Cervo

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 2 agosto 2022) Dopo il fitto programma di test e allenamenti svolti tra Valencia e Punta Ala,si prepara a fare il suo esordio in regata. La prima barca a vela a full foiling della categoria Miniprenderà parteCup di: si tratta di un evento riservato alle barche più grandi e veloci al mondo ed è previsto dal 5 al 10 settembre alloClub Costa Smeralda. Per l’occasione, la barca verrà inserita nella neonata categoria Mini0, con un certificato di stazza IRC. Si avvicina il battesimo del fuoco perSarà questo il primo appuntamento agonistico per l’innovativa barca a foil dell’armatore/timoniere Roberto Lacorte e costruita dal cantiere King ...