Flavio Briatore torna all’attacco: “La pizza migliore d’Italia costa 6 euro? Noi giochiamo in un altro campionato” (Di martedì 2 agosto 2022) “La migliore pizza di Italia costa 6 euro? Mi fa piacere ma noi giochiamo in un altro campionato“. Non si può dire che Flavio Briatore l’abbia presa benissimo l’uscita dell’annuale classifica 50 TOP pizza, organizzata dal network dedicato al piatto italiano simbolo nel mondo e stilata da esperti di food e clienti (paganti) in incognito. Per il quarto anno consecutivo sulla vetta del podio c’è la pizzeria I Masanielli, di Francesco Martucci, considerata una vera e propria istituzione gastronomica a Caserta e in tutta la Campania. Il prezzo della pizza Margherita? 6 euro. Flavio Briatore, IL CRAZY pizza E LA MARGHERITA A 6 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) “Ladi Italia? Mi fa piacere ma noiin un“. Non si può dire chel’abbia presa benissimo l’uscita dell’annuale classifica 50 TOP, organizzata dal network dedicato al piatto italiano simbolo nel mondo e stilata da esperti di food e clienti (paganti) in incognito. Per il quarto anno consecutivo sulla vetta del podio c’è la pizzeria I Masanielli, di Francesco Martucci, considerata una vera e propria istituzione gastronomica a Caserta e in tutta la Campania. Il prezzo dellaMargherita? 6, IL CRAZYE LA MARGHERITA A 6 ...

