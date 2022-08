Firenze, Viadotto dell’Indiano: carreggiata ridotta per riparare un tubo rotto di Publiacqua (Di martedì 2 agosto 2022) Stamani, 2 agosto, sono iniziati i lavori di Publiacqua alla tubazione esterna che si è rotta. Il restringimento di carreggiata è sulla direttrice da via Pistoiese verso via Baccio da Montelupo, all'altezza del primo pilone in direzione Scandicci L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 2 agosto 2022) Stamani, 2 agosto, sono iniziati i lavori dialla tubazione esterna che si è rotta. Il restringimento diè sulla direttrice da via Pistoiese verso via Baccio da Montelupo, all'altezza del primo pilone in direzione Scandicci L'articolo proviene daPost.

FirenzePost : Firenze, Viadotto dell’Indiano: carreggiata ridotta per riparare un tubo rotto di Publiacqua - venti4ore : Firenze, perdita idrica sul Viadotto dell’Indiano restringimento di… - QuiNewsFirenze : Rete idrica da riparare e il Viadotto si restringe - in_appennino : RT muoversintoscan '??In #FiPiLi perdita di carico tra Firenze Viadotto Indiano e Firenze Scandicci > Livorno #viabiliTOS' - muoversintoscan : ??In #FiPiLi perdita di carico tra Firenze Viadotto Indiano e Firenze Scandicci > Livorno #viabiliTOS -