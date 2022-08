Fiorentina-Twente Kukaricki | data | orario e diretta tv andata playoff Conference League

Leggi su sportface

(Di martedì 2 agosto 2022) Lasi gioca l’accesso alla prossima. Neldella terza competizione europea la squadra di Vincenzo Italiano affronta la vincente del match di terzo turno che verrà fuori tra il, squadra olandese, e il, squadra serba. LE INFORMAZIONI PER IL MATCH DI RITORNO La partita di ansi disputerà giovedì 18 agosto allo stadio Artemio Franchi di Firenze adancora da definire e probabilmente verrà trasmessa sia sui canali di Sky che su Dazn. In ogni caso su Sportface.it potrete trovare tutto quello che cercate: live,scritta, video dei gol, pagelle, tabellino e parole dei protagonisti per non farvi perdere davvero nulla. SportFace.