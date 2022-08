Fiorentina, Milenkovic decide di sparire dai social. Il precedente con Vlahovic non portò fortuna ai viola (Di martedì 2 agosto 2022) Che il mese di agosto fosse decisivo per il futuro di Nikola Milenkovic lo sapevamo da tempo: con le big di Serie A su di lui, e la promessa... Leggi su calciomercato (Di martedì 2 agosto 2022) Che il mese di agosto fosse decisivo per il futuro di Nikolalo sapevamo da tempo: con le big di Serie A su di lui, e la promessa...

marcoconterio : ?????? La #Juventus non molla Nikola Milenkovic della #Fiorentina e prepara l'offerta: prima aspetta di far partire… - thespursweb : Tottenham are in the mix to sign Fiorentina defender Nikola Milenkovic. - La Nazionale - sportli26181512 : Fiorentina, Milenkovic decide di sparire dai social. Il precedente con Vlahovic non portò fortuna ai viola: Che il… - Trinity180701 : @PasquaziMirko Sicuramente non è prioritario, ma sta di fatto che se cedi come sembra rugani al galatasaray per 10… - ilsognoviola : Nikola #Milenkovic ha cancellato il suo profilo #Instagram. Che possa essere un indizio del suo addio alla #Fiorentina? -