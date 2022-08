Fiorentina, giorno di sorteggi di Conference League (Di martedì 2 agosto 2022) Alle ore 14.00 la Fiorentina conoscerà la sua avversaria di Conference League: Twente e Roayl Antwer gli incroci più insidiosi Alle ore 14.00 la Fiorentina conoscerà la prima avversaria della sua Conference League. Nel sorteggio di Nyon i viola partono come testa di serie, assieme a West Ham, Villarreal, Colonia e Nizza. A tutti i club viene assegnato a caso un numero da 1 a 4 per le squadre testa di serie e da 5 a 8 per le squadre non testa di serie. Gli incroci più insidiosi dovrebbero essere per i Viola il Twente o il Royal Antwerp di Nainggolan. Di seguito tutti i possibili incroci. 5 Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (ROU)/Djurgårdens IF (SWE)6 FC Twente (NED)/FK ?ukari?ki (SRB)7 PFC CSKA-Sofia (BUL)/Saint Patrick’s Athletic FC (IRL)8 Lillestrøm SK (NOR)/Royal ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022) Alle ore 14.00 laconoscerà la sua avversaria di: Twente e Roayl Antwer gli incroci più insidiosi Alle ore 14.00 laconoscerà la prima avversaria della sua. Nelo di Nyon i viola partono come testa di serie, assieme a West Ham, Villarreal, Colonia e Nizza. A tutti i club viene assegnato a caso un numero da 1 a 4 per le squadre testa di serie e da 5 a 8 per le squadre non testa di serie. Gli incroci più insidiosi dovrebbero essere per i Viola il Twente o il Royal Antwerp di Nainggolan. Di seguito tutti i possibili incroci. 5 Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (ROU)/Djurgårdens IF (SWE)6 FC Twente (NED)/FK ?ukari?ki (SRB)7 PFC CSKA-Sofia (BUL)/Saint Patrick’s Athletic FC (IRL)8 Lillestrøm SK (NOR)/Royal ...

