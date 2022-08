Fiorentina, dalla Spagna sicuri: obiettivo Pjanic. Sfida ad altre tre big di Serie A (Di martedì 2 agosto 2022) Calciomercato Fiorentina: i viola avrebbero messo Pjanic nel mirino. Sfida ad altre tre big di Serie A La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista di qualità e nelle ultime ore, come riportato da Fichajes.net, il club toscano avrebbe messo nel mirino Miralem Pjanic. Il bosniaco è in uscita dal Barcellona e gradirebbe un ritorno in Italia. Il prezzo del calciatore è alto, quindi una trattativa potrebbe essere imbastita soltanto in prestito. Sull’ex Juventus, però, oltre alla Fiorentina ci sarebbero anche Milan, Napoli e nuovamente i bianconeri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022) Calciomercato: i viola avrebbero messonel mirino.adtre big diA Laè alla ricerca di un centrocampista di qualità e nelle ultime ore, come riportato da Fichajes.net, il club toscano avrebbe messo nel mirino Miralem. Il bosniaco è in uscita dal Barcellona e gradirebbe un ritorno in Italia. Il prezzo del calciatore è alto, quindi una trattativa potrebbe essere imbastita soltanto in prestito. Sull’ex Juventus, però, oltre allaci sarebbero anche Milan, Napoli e nuovamente i bianconeri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

