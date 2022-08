Fiorentina, Barone: “Abbiamo identità molto europea: pubblico si divertirà” (Di martedì 2 agosto 2022) Joe Barone è intervenuto a Cosmote TV commentando il sorteggio dei preliminari di Conference League della Fiorentina. Per i viola ci sarà una tra gli olandesi del Twente o i serbi del Cukaricki. Queste le considerazioni del direttore generale viola: “Per Rocco Commisso, per la sua famiglia, per me, e per tutta la città questo è un momento molto importante. I play off andranno giocati. Saranno gare importanti per qualificarsi alla Conference League. Pensiamo a una partita alla volta. Abbiamo un’identità calcistica molto europea, e questo può far divertire il pubblico”. Di Conference League ha parlato anche Pierluigi Gollini, che la scorsa stagione ha vissuto il torneo col Tottenham: “Credo che sia assolutamente una competizione da non sottovalutare ... Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) Joeè intervenuto a Cosmote TV commentando il sorteggio dei preliminari di Conference League della. Per i viola ci sarà una tra gli olandesi del Twente o i serbi del Cukaricki. Queste le considerazioni del direttore generale viola: “Per Rocco Commisso, per la sua famiglia, per me, e per tutta la città questo è un momentoimportante. I play off andranno giocati. Saranno gare importanti per qualificarsi alla Conference League. Pensiamo a una partita alla volta.un’calcistica, e questo può far divertire il”. Di Conference League ha parlato anche Pierluigi Gollini, che la scorsa stagione ha vissuto il torneo col Tottenham: “Credo che sia assolutamente una competizione da non sottovalutare ...

