"Finimondo la cantano tutti, ecco perché...": cosa racconta Edoardo Vianello a Marcello Cirillo (Di martedì 2 agosto 2022) La cantano tutti. Uno dei tormentoni più amati di sempre. "Finimondo la conoscono anche i bambini!", racconta Edoardo Vianello: una colonna portante della musica italiana. "Il Capello è stata scritta da Carlo Rossi" – confessa il cantante a L'Avvenire – "Era un grande Carlo, un paroliere di 20 anni più grande di me. E si sentiva la differenza di età, però la mia musica con i suoi testi furono una miscela esplosiva. Se a questo ci aggiungi le trovate di quel genio di Ennio Morricone, ecco spiegate le ragioni del successo delle canzoni che vennero dopo. Ennio Morricone giocava con le mie canzoni e le ha caratterizzate, una per una, rendendole di fatto immortali". Si parla della sua canzone perché questa settimana ha conquistato un disco d'oro insieme a ...

