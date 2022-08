Finanza Agevolata, sportello dedicato Fogalco (Di martedì 2 agosto 2022) Lo sportello di Finanza Agevolata Fogalco è a disposizione per offrire consulenza e alla presentazione delle domande per avere accesso a contributi e risorse messe in campo per le imprese del commercio, turismo, servizi e artigianato. Lo sportello assicura alle imprese un servizio a 360 gradi, dalla valutazione dei requisiti necessari, alla predisposizione delle domande di agevolazione e all’inoltro delle pratiche. Le imprese possono così avere accesso a finanziamenti agevolati e a contributi a fondo perduto concessi in virtù di provvedimenti e misure che si prefiggono di favorire lo sviluppo aziendale. Sono quattro le misure attualmente ancora aperte, cui possono partecipare le imprese, dal miglioramento dell’efficienza energetica all’acquisto di attrezzature e macchinari. Vi è inoltre l’opportunità ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 agosto 2022) Lodiè a disposizione per offrire consulenza e alla presentazione delle domande per avere accesso a contributi e risorse messe in campo per le imprese del commercio, turismo, servizi e artigianato. Loassicura alle imprese un servizio a 360 gradi, dalla valutazione dei requisiti necessari, alla predisposizione delle domande di agevolazione e all’inoltro delle pratiche. Le imprese possono così avere accesso a finanziamenti agevolati e a contributi a fondo perduto concessi in virtù di provvedimenti e misure che si prefiggono di favorire lo sviluppo aziendale. Sono quattro le misure attualmente ancora aperte, cui possono partecipare le imprese, dal miglioramento dell’efficienza energetica all’acquisto di attrezzature e macchinari. Vi è inoltre l’opportunità ...

