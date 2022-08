Figlio di Rita De Crescenzo in comunità, Tina Colombo si schiera al fianco della tiktoker (Di martedì 2 agosto 2022) NAPOLI. Sul caso del Figlio in comunità di Rita De Crescenzo interviene anche Tina Colombo, moglie del cantante neomelodico Tony e si schiera al fianco della tiktoker napoletana. La Colombo ha scritto un post su Instagram commentando la vicenda e lanciando anche un hashtag: #IOTinaColombo STOCONRitaESALVATORE. Tina Colombo con Rita De Crescenzo “Mi chiedo Rita L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 2 agosto 2022) NAPOLI. Sul caso delindiDeinterviene anche, moglie del cantante neomelodico Tony e sialnapoletana. Laha scritto un post su Instagram commentando la vicenda e lanciando anche un hashtag: #IOSTOCONESALVATORE.conDe“Mi chiedoL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

badterry22 : il figlio di rita de crescenzo è scappato dalla comunità il regista di prison break sta prendono spunto da questa v… - domenicot69 : RT @puntodilucescam: Rita De Crescenzo in lacrime: 'Hanno portato via mio figlio' Bibbiano continua senza sosta,non aiutano le mamme e le f… - puntodilucescam : Rita De Crescenzo in lacrime: 'Hanno portato via mio figlio' Bibbiano continua senza sosta,non aiutano le mamme e l… - ParliamoDiNews : Rita De Crescenzo disperata: `Mio figlio è scappato dalla comunità` #Giugliano #Marano #Villaricca #Mugnano #Melito… - yvaanss : tre giorni fa Rita ci disse che suo figlio era stato preso dagli assistenti sociali oggi il figlio è scappato dalla comunità ?? -