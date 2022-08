Fabio Colloricchio è diventato papà: è nata la piccola Gala (Di martedì 2 agosto 2022) Fabio Colloricchio è diventato papà. Il 31 luglio 2022 la compagna Violeta Mangriñan ha dato alla luce la piccola Gala dopo un lungo travaglio. Pare infatti siano state 48 le ore trascorse prima di prendere tra le braccia la neonata che ha coronato la bellissima storia d’amore tra uno dei tronisti più amati di Uomini e donne, fortunato programma di Maria De Filippi, e la splendida Violeta. I due avevano annunciato la gravidanza via social nel mese di febbraio. “Grazie per averci fatto provare l’amore più grande che potremo mai provare” scrivono i neogenitori che appaiono felici come non mai e desiderosi di condividere questa gioia con i numerosi followers. Ed è proprio nel post che svelano il mistero che ha accompagnato tutta la gravidanza. La ... Leggi su diredonna (Di martedì 2 agosto 2022). Il 31 luglio 2022 la compagna Violeta Mangriñan ha dato alla luce ladopo un lungo travaglio. Pare infatti siano state 48 le ore trascorse prima di prendere tra le braccia la neoche ha coronato la bellissima storia d’amore tra uno dei tronisti più amati di Uomini e donne, fortunato programma di Maria De Filippi, e la splendida Violeta. I due avevano annunciato la gravidanza via social nel mese di febbraio. “Grazie per averci fatto provare l’amore più grande che potremo mai provare” scrivono i neogenitori che appaiono felici come non mai e desiderosi di condividere questa gioia con i numerosi followers. Ed è proprio nel post che svelano il mistero che ha accompagnato tutta la gravidanza. La ...

