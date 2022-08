F1: Red Bull, rinnovata la partnership tecnica con Honda fino al 2025 (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. - (Adnkronos) - Red Bull e Honda proseguiranno la partnership tecnica almeno fino al 2025. Lo hanno ufficializzato le due parti con un comunicato. La casa giapponese aveva abbandonato formalmente il mondo della F1 lo scorso anno, subito dopo il trionfo di Verstappen nel Mondiale. La collaborazione, come spiegato nella nota, vedrà Honda Racing Corporation continuare il suo impegno al fianco di Red Bull Powertrains, la divisione della Red Bull che si occupa delle power unit. Nel comunicato però si precisa che "l'accordo in corso con Red Bull non coinvolge lo sviluppo delle power unit". "La partnership con Honda ha avuto un incredibile successo e siamo contenti che potremo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. - (Adnkronos) - Redproseguiranno laalmenoal. Lo hanno ufficializzato le due parti con un comunicato. La casa giapponese aveva abbandonato formalmente il mondo della F1 lo scorso anno, subito dopo il trionfo di Verstappen nel Mondiale. La collaborazione, come spiegato nella nota, vedràRacing Corporation continuare il suo impegno al fianco di RedPowertrains, la divisione della Redche si occupa delle power unit. Nel comunicato però si precisa che "l'accordo in corso con Rednon coinvolge lo sviluppo delle power unit". "Laconha avuto un incredibile successo e siamo contenti che potremo ...

