F1 | Mattia Binotto difende gli uomini Ferrari | “Al muretto non va cambiato nulla! Altri sbagliano e poi vincono il Mondiale”

(Di martedì 2 agosto 2022)ha fatto quadrato attorno alla propria squadra dopo il pasticcio commesso nel GP di Ungheria. La bizzarra strategia che ha costretto Charles Leclerc a montare le poco prestazionali gomme hard ha relegato il monegasco al sesto posto e il weekend dell’Hungaroring si è concluso mestamente: dal sogno di una doppietta per riaprire il campionato si è passati in un attimo ad avere due vetture fuori dal podio (Carlos Sainz quarto) mentre Max Verstappen vinceva recuperando dalla decima posizione. Il team principal dellaaveva dichiarato ai microfoni di Sky Sport che il problema era la poca velocità della monoposto e non la strategia sbagliata. Il tecnico ha volutore i proprianche nel corso della conferenza stampa in terra magiara: “Alnon va ...

Così puntualizzadopo la disfatta di Ungheria. Il team principal della Ferrari parla di delusione, preoccupazione, voglia di capire e correggere. Capire soprattutto dove sono finiti ...Leo Turrini In Ferrari qualcosa cambierà Magari non subito, ma gli eventi ungheresi hanno confermato la necessità di mettere mano alla gestione del gruppo durante i Gran Premi.ovviamente è il Cireneo della situazione. Come è giusto che sia, ha un grande potere corrispondono grandi responsabilità. Il problema, per proseguire sul filo della citazione, è che a ...Il team principal della Ferrari ha parlato della direttiva tecnica della FIA pronta ad entrare in vigore a Spa e dei potenziali correttivi al regolamento ormai fuori tempo massimo ...In Ferrari qualcosa cambierà… Magari non subito, ma gli eventi ungheresi hanno confermato la necessità di mettere mano alla gestione del gruppo durante i Gran Premi. Mattia Binotto ovviamente è il Cir ...