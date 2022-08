Eutanasia, Cappato: “Elena morta in Svizzera, domani mi autodenuncio” (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – “Elena ha appena confermato la sua volontà: è morta, nel modo che ha scelto, nel Paese che glielo ha permesso. Domattina, in Italia, andrò ad autodenuciarmi”, ha dichiarato Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, che ieri l’aveva accompagnata in Svizzera. Cappato domani andrà ad autodenunciarsi domani presso la stazione dei Carabinieri in via Fosse Ardeatine 4 a Milano alle ore 11. “E’ morta la signora Elena – scrive in una nota l’associazione Luca Coscioni – che fino a ieri avevamo conosciuto con il nome di fantasia “Adelina” per ragioni di privacy. Nel suo ultimo video messaggio aveva dichiarato: ‘Sono sempre stata convinta che ogni persona debba decidere sulla propria vita e debba farlo anche sulla ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – “ha appena confermato la sua volontà: è, nel modo che ha scelto, nel Paese che glielo ha permesso. Domattina, in Italia, andrò ad autodenuciarmi”, ha dichiarato Marco, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, che ieri l’aveva accompagnata inandrà ad autodenunciarsipresso la stazione dei Carabinieri in via Fosse Ardeatine 4 a Milano alle ore 11. “E’la signora– scrive in una nota l’associazione Luca Coscioni – che fino a ieri avevamo conosciuto con il nome di fantasia “Adelina” per ragioni di privacy. Nel suo ultimo video messaggio aveva dichiarato: ‘Sono sempre stata convinta che ogni persona debba decidere sulla propria vita e debba farlo anche sulla ...

