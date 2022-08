EuroBasket 2022, parte domani il training camp dell’Italia a Pinzolo (Di martedì 2 agosto 2022) Quando manca un mese esatto all’esordio dell’Italia ad EuroBasket 2022, al Mediolanum Forum di Assago contro l’Estonia, la Nazionale di Gianmarco Pozzecco si appresta ad iniziare il training camp d’avvicinamento alla rassegna continentale. Da domani, 3 agosto, gli azzurri si ritroveranno a Pinzolo e nel corso delle prossime settimane disputeranno diverse amichevoli di preparazione: il 12 (a Bologna) e il 16 agosto (a Montpellier) contro la Francia e il 19 e 20 contro Serbia e una tra Germania e Repubblica Ceca nel torneo di Amburgo. Prima dell’esordio europeo anche due gare di qualificazione ai Mondiali 2023, il 24 agosto contro l’Ucraina e il 26 contro la Georgia. Intanto in quel di Milano fervono i preparativi per l’inaugurazione della Fan Zone, in programma il ... Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) Quando manca un mese esatto all’esordioad, al Mediolanum Forum di Assago contro l’Estonia, la Nazionale di Gianmarco Pozzecco si appresta ad iniziare ild’avvicinamento alla rassegna continentale. Da, 3 agosto, gli azzurri si ritroveranno ae nel corso delle prossime settimane disputeranno diverse amichevoli di preparazione: il 12 (a Bologna) e il 16 agosto (a Montpellier) contro la Francia e il 19 e 20 contro Serbia e una tra Germania e Repubblica Ceca nel torneo di Amburgo. Prima dell’esordio europeo anche due gare di qualificazione ai Mondiali 2023, il 24 agosto contro l’Ucraina e il 26 contro la Georgia. Intanto in quel di Milano fervono i preparativi per l’inaugurazione della Fan Zone, in programma il ...

