Estate 2022, per le loro vacanze gli italiani scelgono il Lazio: Scauri al primo posto (Di martedì 2 agosto 2022) In questo inizio agosto tanti italiani sono in procinto di chiudersi la porta di casa dietro le spalle per aprirne un'altra, quella della casa scelta per le vacanze. Sono oltre 9 milioni e mezzo, infatti, le ricerche effettuate dagli utenti di Subito – piattaforma n.1 per vendere e comprare in modo sostenibile in Italia, con 13 milioni di utenti unici mensili, nel periodo tra maggio e luglio 2022, nella categoria Case Vacanza, a testimonianza che la comodità dettata dal disporre di uno spazio proprio, senza orari e con tanta privacy, è la soluzione preferita dagli utenti, complice probabilmente anche l'attenzione verso la situazione sanitaria attuale. Casa dolce casa… sì, ma al mare Ebbene sì, secondo Subito.it, gli italiani preferiscono passare le tanto attese vacanze all'insegna della comodità e ...

