ERMAL META, la stella del pop italiano il 3 agosto in concerto al Castello di Udine? (Di martedì 2 agosto 2022) ERMAL META, cantautore, compositore e polistrumentista di origine albanese, capace negli ultimi anni di fare breccia nel cuore del pubblico italiano, riabbraccerà i tanti fan del Friuli Venezia Giulia nel concerto in programma domani, mercoledì 3 agosto al Castello di Udine, unico live nella nostra regione del tour estivo dell'artista. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inserito nel calendario di Udinestate, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto dalle 19.00. Porte aperte alle 20.00 e inizio live previsto per le 21.30.

