Enrico Letta e il Pd innamorati delle tasse | perché la sinistra odia il ceto medio

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 agosto 2022) Funziona così quest' ultima trovata del voto di scambio da parte del Partito democratico. Al diciottesimo anno di età (vale anche per chi li ha già compiuti, ma solo da poco tempo, si suppone, se no lo voglio anch' io) non arriverà come una volta, ma solo ai maschi, la cartolina rosa per la chiamata alla leva militare, ma un assegno da 10mila euro unisex. Giusto per far capire chi devono votare. Altro che pacchi di pasta o la scarpaprima e quella destra dopo il voto come si dice facesse a Napoli l'armatore Achille Lauro per favorire il consenso. Ma la pasta se la pagava lui, e le scarpe pure. Invece in questo caso a versare il denaro dovuto per il mercimonio elettorale non sarà il Pd, ma lo Stato. Anzi no. Più precisamente saranno gli anziani, i quali dopo aver racimolato risparmi con lavoro, morendo vedranno buona parte del loro lascito tramutarsi in mancia ...