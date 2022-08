Energia, Gme: prezzo elettricità sale ancora a 496,77 euro a MWh (Di martedì 2 agosto 2022) Nella settimana che va da lunedì 25 a domenica 31 luglio, il prezzo medio di acquisto dell'Energia elettrica (Pun) è salito ancora toccando i 496,77 euro al megawattora, in crescita del 2,7% rispetto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) Nella settimana che va da lunedì 25 a domenica 31 luglio, ilmedio di acquisto dell'elettrica (Pun) è salitotoccando i 496,77al megawattora, in crescita del 2,7% rispetto ...

