Emma Bonino dice che l’accordo è possibile, ma senza Renzi in coalizione (Di martedì 2 agosto 2022) Secondo Emma Bonino, un’alleanza tra la sua PiùEuropa e di Azione di Carlo Calenda e il Partito democratico è «ancora possibile». Il segretario Dem Enrico Letta e il leader di Azione Carlo Calenda si vedranno alla Camera alle 11 con il segretario di PiùEuropa Benedetto Della Vedova, dopo una giornata di botta e risposta a distanza. È l’ultima possibilità per sottoscrivere un accordo. «Hanno deciso di rivedersi», dice Bonino ottimista al Corriere. «E poi le nostre richieste mi sembrano super ragionevoli». Certo, «Letta per più di tre anni non ci ha filato, era preso da un’attrazione totalizzante per i Cinque Stelle. Non ha mai voluto avere rapporti con noi, ci ha dato per scontati». Poi giovedì scorso si sono risentiti, «ma è stato Franceschini che ha chiamato Benedetto Della Vedova». Ma ora, secondo la ... Leggi su linkiesta (Di martedì 2 agosto 2022) Secondo, un’alleanza tra la sua PiùEuropa e di Azione di Carlo Calenda e il Partito democratico è «ancora». Il segretario Dem Enrico Letta e il leader di Azione Carlo Calenda si vedranno alla Camera alle 11 con il segretario di PiùEuropa Benedetto Della Vedova, dopo una giornata di botta e risposta a distanza. È l’ultima possibilità per sottoscrivere un accordo. «Hanno deciso di rivedersi»,ottimista al Corriere. «E poi le nostre richieste mi sembrano super ragionevoli». Certo, «Letta per più di tre anni non ci ha filato, era preso da un’attrazione totalizzante per i Cinque Stelle. Non ha mai voluto avere rapporti con noi, ci ha dato per scontati». Poi giovedì scorso si sono risentiti, «ma è stato Franceschini che ha chiamato Benedetto Della Vedova». Ma ora, secondo la ...

