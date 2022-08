EMANUEL CASERIO E BALLANDO CON LE STELLE: “AL MOMENTO NON SO NULLA, PERÒ CHISSÀ… SE MILLY VUOLE SCENDO IN PISTA” (Di martedì 2 agosto 2022) Manca poco più di un mese al grande ritorno de Il Paradiso delle Signore Daily. Il 12 settembre ore 15:55 tornerà la soap che appassiona ogni giorno una buona buona fetta di spettatori. In occasione della presentazione della nuova stagione della soap di Rai1, EMANUEL CASERIO, il giovane attore che interpreta Salvatore Amato, è stato intervistato dal portale SuperguidaTv. Il matrimonio di Salvatore Amato e la nuova stagione Quando una persona si sposa si augura sempre il meglio. Speriamo che l’amore vinca su tutto quello che arriverà ma Salvatore è forte e riuscirà ad affrontare al meglio le varie situazioni. Non posso anticipare NULLA PERÒ qualcosa arriverà. Se tornerà Quinto ci sarà un bel da fare. Salvo dovrà metterci un po’ di gelosia e di orgoglio. Speriamo che questa sia una fake news. Le analogie con ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 2 agosto 2022) Manca poco più di un mese al grande ritorno de Il Paradiso delle Signore Daily. Il 12 settembre ore 15:55 tornerà la soap che appassiona ogni giorno una buona buona fetta di spettatori. In occasione della presentazione della nuova stagione della soap di Rai1,, il giovane attore che interpreta Salvatore Amato, è stato intervistato dal portale SuperguidaTv. Il matrimonio di Salvatore Amato e la nuova stagione Quando una persona si sposa si augura sempre il meglio. Speriamo che l’amore vinca su tutto quello che arriverà ma Salvatore è forte e riuscirà ad affrontare al meglio le varie situazioni. Non posso anticiparequalcosa arriverà. Se tornerà Quinto ci sarà un bel da fare. Salvo dovrà metterci un po’ di gelosia e di orgoglio. Speriamo che questa sia una fake news. Le analogie con ...

