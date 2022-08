Elisa Esposito e il ‘corsivo’ | le dichiarazioni della ragazza spiazzano tutti

(Di martedì 2 agosto 2022) È diventata in poche settimane una star dei social:alias ‘la prof del corsivo’ ha appena sorpreso, ecco cosa ha detto! Non si parla che di lei in tv e sul web: nonostante abbia solo 19 anni,si è inventata un personaggio che sta letteralmente spopolando. Nel bene o nel L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Leonida_01 : @boni_castellane Preferisco Elisa Esposito, la prof. di corsivo. - TonyColombo56 : Cazzate travestite da cose intelligenti. - BeyondTania : RT @barbara763: @rulajebreal Pamela Mastropietro, Desirée Mariottini, Gianluca Carotti, Elisa Del Vicario, Elvira Bruno, Norveo Fedeli, Uld… - barbara763 : @rulajebreal Pamela Mastropietro, Desirée Mariottini, Gianluca Carotti, Elisa Del Vicario, Elvira Bruno, Norveo Fed… - ratpackthebest : RT @GF_diretta: #GrandeFratelloVip #GFVIP La prof del 'corsivo' Elisa Esposito nega di essere stata esclusa da Signorini ma dichiara di ave… -

" Venti Minuti " di Danieleè il vincitore della seconda edizione del FALVATERRA FILM ...sezione parallela "Made in Ciociaria" per "valorizzare i talenti del nostro territorio" ha detto...GF Vip 7: i concorrenti, prof di corsivo, ha detto no al GF Vip 7. L'influencer Antonella Fiordelisi è invece nel cast dei concorrenti . Dopo provini e qualche sonoro 'no', l'ex ...È diventata in poche settimane una star dei social: Elisa Esposito alias 'la prof del corsivo' ha appena sorpreso tutti, ecco cosa ha detto!Le parole del sindaco sulla giovane mamma colpita da un malore fatale: "Elisa era una casalinga dedita alla famiglia figlia di genitori meravigliosi" ...