Eliminato al Zawahiri. Prova di forza strategica Usa (Di martedì 2 agosto 2022) L'eliminazione del leader massimo qaedista, Ayman al Zawhairi, non è soltanto un colpo tattico eccezionale contro il terrorismo globale, ma ha un profondo valore strategico. Se sul piano della lotta al terrore uccidere un comandante/predicatore/guida di così alto valore storico significa mettere in difficolta l'organizzazione, al Qaeda; su quello della politica internazionale il raid rappresenta una capacità operativa attualmente ineguagliabile di Washington, che manda un messaggio chiaro ad alleati e rivali sull'ampiezza strategica statunitense. Al Zawahiri, medico egiziano diventato leader di al Qaeda dopo l'uccisione di Osama bin Laden, nel 2011, è stato (dopo bin Laden appunto) la figura storicamente più rilevante dell'organizzazione. Un drone della Cia lo ha Eliminato lo scorso fine settimanea, con un raid di precisione avvenuto a ...

