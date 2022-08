Elezioni, Salvini “Gli italiani chiedono soluzioni” (Di martedì 2 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Penso che gli italiani dopo due anni e mezzo di Covid, una guerra in corso e il caro bollette, chiedano unità, armonia, soluzioni e non litigi o promesse a vanvera. Sono contento perchè al tavolo del centrodestra la Lega sta portando delle proposte che, se gli italiani ci daranno fiducia, diventeranno realtà”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Morning News su Canale 5. “Porteremo a termine quanto già fatto, in queste ore stiamo lavorando affinchè il governo in carica tagli l'Iva e le tasse su pane, latte, posta, riso e verdura. Costo 1 miliardo su base trimestrale, e siccome nel decreto aiuti di miliardi ce ne sono 13, per me e per la Lega è giusto usare 1 miliardo per aiutare chi non ce la fa. Mentre Letta e il Pd propone una tassa patrimoniale, la Lega propone la pace fiscale”, ha ... Leggi su iltempo (Di martedì 2 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Penso che glidopo due anni e mezzo di Covid, una guerra in corso e il caro bollette, chiedano unità, armonia,e non litigi o promesse a vanvera. Sono contento perchè al tavolo del centrodestra la Lega sta portando delle proposte che, se glici daranno fiducia, diventeranno realtà”. Così il segretario della Lega, Matteo, a Morning News su Canale 5. “Porteremo a termine quanto già fatto, in queste ore stiamo lavorando affinchè il governo in carica tagli l'Iva e le tasse su pane, latte, posta, riso e verdura. Costo 1 miliardo su base trimestrale, e siccome nel decreto aiuti di miliardi ce ne sono 13, per me e per la Lega è giusto usare 1 miliardo per aiutare chi non ce la fa. Mentre Letta e il Pd propone una tassa patrimoniale, la Lega propone la pace fiscale”, ha ...

