Elezioni, Renzi: Meloni non è fascista, sbagliato demonizzarla come la sinistra faceva con Berlusconi (Di martedì 2 agosto 2022) “Giorgia Meloni non è fascista, è una donna di destra che non voterò mai. Ha alleati imbarazzanti, ma darle della fascista significa demonizzarla come la sinistra faceva con Berlusconi“. Lo dice Matteo Renzi, ospite di Rtl. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 2 agosto 2022) “Giorgianon è, è una donna di destra che non voterò mai. Ha alleati imbarazzanti, ma darle dellasignificalacon“. Lo dice Matteo, ospite di Rtl. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

repubblica : Elezioni, alleanze difficili. Sondaggio shock: solo l'un per cento degli elettori Pd apprezza l'operato di Renzi - Agenzia_Ansa : Renzi: 'Con questi schieramenti corro da solo al centro' #ANSA - christianrocca : Campato in aria Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi… - MeScapin : RT @mirkotursi: E così #Calenda dopo aver passato mezza legislatura ad attaccare #Renzi per aver fatto un Governo con #DiMaio, ergendosi a… - ARomano1987 : Comunque se Twitter fosse l'Italia, alle elezioni ci dovrebbe essere un plebiscito per Calenda e Renzi. -