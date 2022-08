Elezioni politiche: Lopalco fra i candidati di Articolo Uno (Di martedì 2 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Articolo Uno: La segreteria regionale di Articolo Uno Puglia, riunitasi ieri, ha approvato, su indicazione del Segretario regionale Ernesto Abaterusso, la rosa dei nomi espressione dei territori per le candidature alle Elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Fanno parte della lista l’epidemiologo e Consigliere regionale Pier Luigi Lopalco, l’avvocato Adalisa Campanelli, Segretaria dell’area metropolitana di Bari e componente della segreteria nazionale del partito, Adriano Merico, già sindaco di Parabita e consigliere provinciale, direttore Inps di Casarano e sindacalista nonché attuale Consigliere comunale di Parabita con deleghe alla Cultura, Sviluppo economico e Marketing territoriale e l’architetto Francesca Irpinia, componente della direzione nazionale di ... Leggi su noinotizie (Di martedì 2 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso daUno: La segreteria regionale diUno Puglia, riunitasi ieri, ha approvato, su indicazione del Segretario regionale Ernesto Abaterusso, la rosa dei nomi espressione dei territori per le candidature alledel prossimo 25 settembre. Fanno parte della lista l’epidemiologo e Consigliere regionale Pier Luigi, l’avvocato Adalisa Campanelli, Segretaria dell’area metropolitana di Bari e componente della segreteria nazionale del partito, Adriano Merico, già sindaco di Parabita e consigliere provinciale, direttore Inps di Casarano e sindacalista nonché attuale Consigliere comunale di Parabita con deleghe alla Cultura, Sviluppo economico e Marketing territoriale e l’architetto Francesca Irpinia, componente della direzione nazionale di ...

