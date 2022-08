Elezioni politiche 2022, come sarebbe il Parlamento con un accordo o senza? Maggioranza al centrodestra (Di martedì 2 agosto 2022) Corsa in coalizione o maratona in solitaria. È questo il dilemma che ancora affligge il leader di Azione Carlo Calenda, e che il prossimo 25 settembre rischia di incidere sulle sorti del... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 2 agosto 2022) Corsa in coalizione o maratona in solitaria. È questo il dilemma che ancora affligge il leader di Azione Carlo Calenda, e che il prossimo 25 settembre rischia di incidere sulle sorti del...

ItalyMFA : #Politiche2022 ??? Sei un elettore temporaneamente fuori dall'Italia, per almeno 3 mesi, e vuoi votare all’estero?… - fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - Antonio_Tajani : Oggi alle porte di Roma con dirigenti e simpatizzanti di @forza_italia. Dobbiamo organizzare riunioni così in tutto… - ilvaglio1 : Elezioni politiche e PD sannita: i salti rischiosi dei nuovi e i salti nel buio evitati… #moretti #delbassodecaro… - Tag24news : #GiuseppeConte va all’attacco del #PartitoDemocratico rivendicando la scelta del #M5s di correre in solitaria alle… -