Elezioni politiche 2022, chi è che può votare al Senato? (Di martedì 2 agosto 2022) Elezioni politiche 2022 a breve saranno argomento di primo piano nel panorama italiano, ma la domanda che ancora non è stata chiarita è: chi potrà votare al Senato? Non è davvero un mistero che dopo la lunga estate tutti gli italiani saranno chiamati in fretta e furia a votare ancora una volta a seguito della crisi di Governo che ha portato alle dimissioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Adobe StockLa decisione infatti è stata presa è il giorno deciso sarà quello del prossimo 25 Settembre, una data davvero insolita per le Elezioni, ma pare proprio che questa non sia l’unica novità che aspetta tutti gli italiani che ormai da giorni stanno cominciando ad essere bombardati di tante notizie che forse non sarà facile memorizzare tutte in una ... Leggi su chenews (Di martedì 2 agosto 2022)a breve saranno argomento di primo piano nel panorama italiano, ma la domanda che ancora non è stata chiarita è: chi potràal? Non è davvero un mistero che dopo la lunga estate tutti gli italiani saranno chiamati in fretta e furia aancora una volta a seguito della crisi di Governo che ha portato alle dimissioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Adobe StockLa decisione infatti è stata presa è il giorno deciso sarà quello del prossimo 25 Settembre, una data davvero insolita per le, ma pare proprio che questa non sia l’unica novità che aspetta tutti gli italiani che ormai da giorni stanno cominciando ad essere bombardati di tante notizie che forse non sarà facile memorizzare tutte in una ...

