Elezioni: patto Pd-Azione +Europa, 'voto scelta di campo per Italia, o con Ue o con Orban-Putin' (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Le prossime Elezioni sono una scelta di campo tra un'Italia tra i grandi Paesi europei e un'Italia alleata con Orban e Putin. Sono uno spartiacque che determinerà la storia prossima del nostro Paese e dell'Europa. Partito Democratico e Azione/+Europa siglano questo patto perché considerano un dovere costruire una proposta vincente di governo". Si legge nel patto elettorale siglato da Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Le prossimesono unaditra un'tra i grandi Paesi europei e un'alleata con. Sono uno spartiacque che determinerà la storia prossima del nostro Paese e dell'Europa. Partito Democratico esiglano questoperché considerano un dovere costruire una proposta vincente di governo". Si legge nelelettorale siglato da Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova.

