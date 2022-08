Elezioni, oggi l’incontro decisivo Letta-Calenda. Conte: “Chi di arroganza ferisce, il Pd, di arroganza perisce” (Di martedì 2 agosto 2022) oggi è la giornata decisiva per la coalizione di centrosinistra, che scioglierà il nodo Calenda. Nel pomeriggio è previsto un incontro tra il leader di Azione ed un incontro con Enrico Letta. Si tratta di un accordo fondamentale per l’andamento della campagna elettorale. Gli scenari possibili sono due: una coalizione di centrosinistra con all’interno Azione L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 2 agosto 2022)è la giornata decisiva per la coalizione di centrosinistra, che scioglierà il nodo. Nel pomeriggio è previsto un incontro tra il leader di Azione ed un incontro con Enrico. Si tratta di un accordo fondamentale per l’andamento della campagna elettorale. Gli scenari possibili sono due: una coalizione di centrosinistra con all’interno Azione L'articolo proviene da Inews24.it.

