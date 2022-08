Elezioni: Letta, 'patto elettorale per essere vincenti' (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Annunciamo che a seguito di un incontro con le delegazioni dei due partiti abbiamo siglato una intesa, che riteniamo molto importante, un patto elettorale, all'interno di un accordo più largo con altre componenti a nostro avviso fondamentali per essere vincenti nei confronti della destra". Così Enrico Letta in conferenza stampa con Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Annunciamo che a seguito di un incontro con le delegazioni dei due partiti abbiamo siglato una intesa, che riteniamo molto importante, un, all'interno di un accordo più largo con altre componenti a nostro avviso fondamentali pernei confronti della destra". Così Enricoin conferenza stampa con Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova.

