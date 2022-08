**Elezioni: Letta, 'domani alle 15 vedo Fratoianni e Bonelli'** (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "domani pomeriggio alle 15 incontreremo Sinistra Italiana e i Verdi per discutere insieme rapporto tra noi e loro e la campagna elettorale da fare insieme". Così Enrico Letta a Metropolis su Repubblica.it. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "pomeriggio15 incontreremo Sinistra Italiana e i Verdi per discutere insieme rapporto tra noi e loro e la campagna elettorale da fare insieme". Così Enricoa Metropolis su Repubblica.it.

