Elezioni: Letta - Calenda, c'è l'accordo (Di martedì 2 agosto 2022) Intesa fra il Pd e Azione in vista delle Elezioni politiche. Al termine dell'incontro fra il segretario Pd Enrico Letta e Carlo Calenda, fonti di Azione, fanno sapere che c'è l'accordo. "Veniamo con ...

matteorenzi : La prima proposta del PD di Letta per queste elezioni è aumentare le tasse di successione. Pagare anche per la mort… - petergomezblog : Elezioni, Calenda a Letta: “Abbiamo chiesto il minimo sindacale. Se risposta sarà no, la responsabilità della rottu… - LaStampa : Letta e Calenda divisi alla meta. A sinistra è il 'momento Tafazzi' - ninabecks1 : RT @mirkotursi: E così #Calenda dopo aver passato mezza legislatura ad attaccare #Renzi per aver fatto un Governo con #DiMaio, ergendosi a… - Raff_Napolitano : L'inciucio è stato raggiunto.... il pentolone ora ha tutti gli ingredienti... tipo pozione di uno stregone ??… -