Elezioni, la Boschi a Bonino: Contro Renzi perché non confermata come ministro (Di martedì 2 agosto 2022) “Emma Bonino dice no a Matteo Renzi perché nel 2014 non è stata confermata ministro degli Esteri. Credo sia meglio costruire il terzo polo anziché vivere di rancori personali”.Lo scrive su Twitter la capogruppo di Iv alla Camera Maria Elena Boschi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 2 agosto 2022) “Emmadice no a Matteonel 2014 non è statadegli Esteri. Credo sia meglio costruire il terzo polo anziché vivere di rancori personali”.Lo scrive su Twitter la capogruppo di Iv alla Camera Maria Elena. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

