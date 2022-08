Elezioni: incontro Letta-Di Maio alla Farnesina (2) (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) - L'incontro tra i due sarebbe stato interlocutorio. Alle 20 Di Maio riunirà i gruppi di Impegno Civico, la nuova forza politica di cui è a capo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) - L'tra i due sarebbe stato interlocutorio. Alle 20 Diriunirà i gruppi di Impegno Civico, la nuova forza politica di cui è a capo.

Adnkronos : ?? #ElezioniPolitiche2022: raggiunto l’accordo tra Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova. - Corriere : Chi ha vinto (su tutti i fronti) e perché. E chi non sarà candidato - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Pd e Azione/+Europa andranno al voto in coalizione: accordo tra Letta e Calenda nell’incontr… - DrAntoniaPagani : RT @SI_sinistra: Elezioni, Bonelli e Fratoianni chiedono incontro a Letta: “Accordo Pd Calenda? Non ci riguarda” Così il leader di #Sinistr… - corgi_lover : RT @SI_sinistra: Elezioni, Bonelli e Fratoianni chiedono incontro a Letta: “Accordo Pd Calenda? Non ci riguarda” Così il leader di #Sinistr… -