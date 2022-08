Elezioni | incontro decisivo Letta-Calenda sull’alleanza anti destra

Leggi su velvetmag

(Di martedì 2 agosto 2022) La campagna per ledel 25 settembre è tutta in salita per il Centrosinistra. Oggi 2 agostofra il segretario del PD, Enrico, e il leader di Azione, Carlo. Ma le premesse non sono positive. Dopo cheha ripudiato il Movimento Cinque Stelle e ha cercato alleati al centro e a sinistra, l’intesa per lecon Azione, + Europa e Italia Viva è diventata complicata invece di semplificarsi. Ieri 1 agosto è andato in scena un duro botta e risposta fra. In mattinata, tramite un video su Twitter, si è rivolto direttamente al segretario dem, presentando una serie di richieste, inviate tramite lettera, alla quale non ci sarebbe stata risposta, finora. Foto Ansa/Matteo BazziCosa ...