Elezioni, Franceschini dopo l’accordo Pd-Azione: “Meloni è molto innervosita, perché ora la partita per la vittoria è aperta” (Di martedì 2 agosto 2022) “Vedo che Giorgia Meloni si è molto innervosita per questo accordo (tra Pd e Azione/+Europa, ndr) e ha buone ragioni perché ora la partita per vincere si è completamente aperta”. Ad attaccare la presidente di Fratelli d’Italia è il ministro della Cultura dem Dario Franceschini, uscendo da Montecitorio, dopo l’intesa raggiunta tra il suo partito , Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova. “Grazie a Enrico Letta per il lavoro paziente e intelligente che ha fatto e che sta continuando a fare anche in queste ore per rafforzare il sistema di alleanze attorno al Pd”, ha concluso l’esponente dem. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) “Vedo che Giorgiasi èper questo accordo (tra Pd e/+Europa, ndr) e ha buone ragioniora laper vincere si è completamente”. Ad attaccare la presidente di Fratelli d’Italia è il ministro della Cultura dem Dario, uscendo da Montecitorio,l’intesa raggiunta tra il suo partito , Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova. “Grazie a Enrico Letta per il lavoro paziente e intelligente che ha fatto e che sta continuando a fare anche in queste ore per rafforzare il sistema di alleanze attorno al Pd”, ha concluso l’esponente dem. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

zazoomblog : Elezioni Franceschini: La Meloni è nervosa forse perché ora la partita è aperta - #Elezioni #Franceschini: #Meloni - infoitsport : Elezioni, Franceschini: “Meloni è nervosa perché ora la partita è aperta” - mfoolsjam : @mbartolotta63 @Snoopy60658293 Quando si separeranno (tipo 2 ore dopo le elezioni conoscendoli) chi si terrà Franceschini? - TorrisiVanna : RT @AndreaCorrino: Faccio notare che il ministero DELLA Cultura (non PER, com'era uso per distinguersi da quella fascista) che il governo M… - Rebu991 : @leftiscooler @whilecromar Mmmh, io sento già Franceschini dalla seconda fila cantare “se facciamo l’incidente muor… -