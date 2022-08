**Elezioni: domani riunione coordinatori regionali M5S su regole candidature** (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, si terrà domani una riunione dei coordinatori regionali del M5S -regia affidata a Roberta Lombardi, a capo del comitato Enti locali- sulle regole per le candidature alle prossime politiche, in attesa del lancio delle 'parlamentarie', ovvero la selezione dei candidati dal basso. Le regole di ingaggio per aspiranti deputati e senatori M5S sono in stesura, con 'spiragli' per chi temeva la forche caudine delle norme stringenti del Movimento della prima ora. Dopo la linea dura sul tetto dei due mandati, sembrano infatti aprirsi spiragli nella 'trattativa' tra Beppe Grillo, Giuseppe Conte e il comitato di garanzia sulle regole per le candidature. Si va verso un allargamento delle maglie, dopo giorni in cui il garante ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, si terràunadeidel M5S -regia affidata a Roberta Lombardi, a capo del comitato Enti locali- sulleper le candidature alle prossime politiche, in attesa del lancio delle 'parlamentarie', ovvero la selezione dei candidati dal basso. Ledi ingaggio per aspiranti deputati e senatori M5S sono in stesura, con 'spiragli' per chi temeva la forche caudine delle norme stringenti del Movimento della prima ora. Dopo la linea dura sul tetto dei due mandati, sembrano infatti aprirsi spiragli nella 'trattativa' tra Beppe Grillo, Giuseppe Conte e il comitato di garanzia sulleper le candidature. Si va verso un allargamento delle maglie, dopo giorni in cui il garante ...

